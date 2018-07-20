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Vakıflara bağış yaptı ceza almaktan kurtuldu Trafikte tartışan iki kişi, uzlaştırma sonucu mahkemeye gitmeden anlaştı. Sürücü LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı’na 3 bin lira bağışlayarak cezadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 20.7.2018