Vakıflara bağış yaptı ceza almaktan kurtuldu

Adana
'da trafikte tartışan iki kişi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu mahkemeye gitmeden anlaştı. Uzlaşma sonucu müştekinin talebi üzerine bin 500 lira LÖSEV'e, bin 500 lira da Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunan şüpheli, 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu. TAKSİRLE YARALAMA
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 01 BTV 68 plakalı otomobille seyreden Halil İbrahim Ölker (26) kırmızı ışık ihlali yaparak Melek Öztemur'a (26) çarptı. Öztemur şikayetçi olunca, taksirle yaralama suçundan başlatılan soruşturmada dosya Adana Başsavcılığı tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildi.
Uzlaştırma bürosu görevlisi Ramazan Tosun dosyayı alarak taraflara ulaşıp uzlaştırmaya çalıştı. Öztemur şüphelinin Mehmetçik Vakfı'na ve LÖSEV'e bağış yapması durumunda uzlaşacağını bildirdi. Şüpheli bu şartı kabul ederek 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da katıldığı uzlaşma töreninde ceza hukukunda alternatif çözüm yollarından en önemlilerinden birinin uzlaştırma olduğuna dikkat çekti.