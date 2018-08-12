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Döve döve öldürdüler

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Döve döve öldürdüler
Osmanıye'de bir berber dükkanında akrabaları olan M.K. ve onun arkadaşı M.İ., 'tan (33) kendilerine kola ısmarlamasını istedi. Üzerinde hiç para olmadığını söyleyen Murat Kulak yine de tanıdığı bir bakkaldan la kola alıp getirdi. Bir gün sonra ise aynı kişilerle karşılaşan Murat Kulak bu sefer de akrabası ve komşuları olan gençlerle "kolayı aldın neden borcunu ödemedin" tartışmasına girdi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre 7 kişi Murat Kulak'ı . Demir sopalar ve muştaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Murat Kulak hayatını kaybetti.
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Döve döve öldürdüler
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