Arsa cinayetine 2 kez ömür boyu hapis isten

ADANA'DA
komşu olan Alçelik ve Ölmez aileleri evlerinin arasında duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada baba İslam Alçelik (47) ve oğlu Yusuf Alçelik (17) bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklu baba Mehmet Ölmez (70) ile oğlu Turgay Ölmez'in (35) "Kasten öldürme" suçundan yargılanmalarında sona gelindi. Savcı mütalaasında suçu üstlenen baba ile suçlamayı kabul etmeyen oğlu Turgay Ölmez'in cezalandırılmasını istedi. Olay, 21 Haziran 2017 tarihinde Yenibey Mahallesi 18064 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede ev satın alan İslam Alçelik, Mehmet Ölmez'le komşu oldu. İddiaya göre; Ölmez ailesi evlerin arasında bulunan boşluğa duvar ördü. İslam Alçelik duvarın 1,5 metre içerden örülerek kendi arsasının işgal edildiğini ileri sürdü. Bu yüzden aileler arasında husumet oluştu ve baba oğul öldürüldü. Adana
7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanıklardan Mehmet Ölmez, İslam Alçelik ve yakınlarının kendisine saldırıp, darp ettiklerini kendisine korumak için de bıçağı rast gele salladığını anlatarak, oğlu Turgay'ın suçsuz olduğunu öne sürdü. Tutuklu Turgay Ölmez'de cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Ölenlerin yakınları iki sanığında cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Savcısı sona gelinen duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Turgay Ölmez'in "Çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Ölmez'in ise İslam Alçelik'i öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma karar için ertelendi.