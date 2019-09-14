IELTS ve SAT sınavında büyük başarı elde ettiler

BUGÜN NELER OLDU

eğitim ve yabancı dil sınavlarındaki başarılarıyla ilklere imza atan Yakın Doğu Koleji, Dünya genelinde 7000'den fazla üniversite, resmi kurum ve işveren tarafından uluslararası İngilizce yeterlilik sınavı olarak kabul gören IELTS ve Amerikan üniversitelerine eğitim almak isteyen öğrencilerin girdiği SAT sınavlarında % 100 başarı elde etti. Adayların İngilizce yeteneklerini ölçen en güvenilir sınavlardan biri olan ve 125 ülkede uygulanan IELTS sınavında değerlendirme 1 ile 9 arasında tam ve yarım puanlardan oluşan puanlamalarla yapılıyor. Yurtdışındaki bir çok üniversite lisans programlarına giriş için IELTS sınavından 6.0 almak çoğu zaman yeterli oluyor. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları bir sınav olan SAT sınavı ise 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendiriliyor. Puanlandırma essay, okuma, analiz etme ve yazma yeteneklerinin dikkate alınarak yapılıyor.