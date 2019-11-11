Sanatçı akademisyenlerden karma sergi

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Ressamlar Derneği Sanat Galerisinde Çukurova Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Kazım Artut ve öğretim görevlisi Hakan Demir'in organize ettiği 7 farklı üniversiteden sanatçı akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşen karma resim sergisi düzenlenen bir panelle sona erdi. Açılan sergiye Anadolu Üniversitesi'nden Mustafa Toprak ve H. Turgay Ünalan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Canan Demir, Çukurova Üniversitesi'nden Nimet Keser, Hakan Demir, Cem Demir ve Kazım Artut, Kafkas Üniversi-tesi'nden Sait Toprak ve Uğur Özen, İnönü Üniversi-tesi'nden Doğan Akbulut, Mersin Üniversitesi'nden Hüseyin Sönmez eserleriyle katıldı. Öğretim Görevlisi Kazım Artut, "Günümüzde, kültürel farkındalığa duyulan ihtiyaçlar, bireysel ve sosyal becerilerin, iletişimin, etkileşimin, çok kültürlülüğün, özgürlük, özgünlük ve insani değerlerin geliştirilmesine yönelik talepler sanata ve sanat eğitimine olan ilginin artmasına neden olmuştur" dedi.