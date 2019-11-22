Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

Dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
ADANA'DA çekimleri yapılarak internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin iki oyuncusundan biri yağma suçundan tutuklandı, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir kebapçı dükkanına giden Cengizhan Y. (24) ve Burak A. (19), burada Hüseyin A. ve Abdullah H. ile selamlaşma yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Cengizhan Y. ve Burak A. ellerine geçirdikleri şişle iki kişiyi kovaladı. Başka bir iş yerine sığınan 2 kişiyi darbeden Cengizhan Y, Hüseyin A'nın üzerindeki ruhsatlı silahını alarak kaçtı. Darp sonucu yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların, internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncuları olan Cengizhan Y. ve Burak A. olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalanan şüphelilerden Cengizhan Y'nin üzerinde Hüseyin A'ya ait ruhsatlı silah bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Cengizhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dizisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullanmıştı: "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN