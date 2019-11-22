Dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

ADANA'DA
çekimleri yapılarak
internet üzerinden
yayınlanan
eski bir
dizinin iki oyuncusundan
biri
yağma suçundan
tutuklandı, diğer
adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
İddiaya
göre, Seyhan ilçesi
Sarıyakup
Mahallesi'ndeki
bir kebapçı dükkanına
giden
Cengizhan Y. (24)
ve Burak A. (19),
burada Hüseyin
A. ve Abdullah H.
ile selamlaşma yüzünden tartıştı.
Tartışma esnasında Cengizhan Y. ve
Burak A. ellerine geçirdikleri şişle iki kişiyi
kovaladı. Başka bir iş yerine sığınan
2 kişiyi darbeden Cengizhan Y, Hüseyin
A'nın üzerindeki ruhsatlı silahını alarak
kaçtı. Darp sonucu yaralanan ve Adana
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılan iki kişi, şüphelilerden şikayetçi
oldu.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç
Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri
yaptıkları çalışmada zanlıların, internet
üzerinden yayınlanan eski bir dizinin
oyuncuları olan Cengizhan Y. ve
Burak A. olduğunu belirledi. Ekiplerin
yaptığı çalışmayla yakalanan şüphelilerden
Cengizhan Y'nin üzerinde Hüseyin
A'ya ait ruhsatlı silah bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye
sevk edilen zanlılardan Cengizhan Y.
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dizisiyle
ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri
kullanmıştı: "Lanet bir dizi var
'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak
yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir'
diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki
alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi
çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi
kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle
bakıyorum."