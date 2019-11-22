Dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

çekimleri yapılarakinternet üzerindenyayınlananeski birdizinin iki oyuncusundanbiriyağma suçundantutuklandı, diğeradli kontrol şartıylaserbest bırakıldı.İddiayagöre, Seyhan ilçesiSarıyakupMahallesi'ndekibir kebapçı dükkanınagidenCengizhan Y. (24)ve Burak A. (19),burada HüseyinA. ve Abdullah H.ile selamlaşma yüzünden tartıştı.Tartışma esnasında Cengizhan Y. veBurak A. ellerine geçirdikleri şişle iki kişiyikovaladı. Başka bir iş yerine sığınan2 kişiyi darbeden Cengizhan Y, HüseyinA'nın üzerindeki ruhsatlı silahını alarakkaçtı. Darp sonucu yaralanan ve AdanaŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nekaldırılan iki kişi, şüphelilerden şikayetçioldu.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü SuçÖnleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleriyaptıkları çalışmada zanlıların, internetüzerinden yayınlanan eski bir dizininoyuncuları olan Cengizhan Y. veBurak A. olduğunu belirledi. Ekiplerinyaptığı çalışmayla yakalanan şüphelilerdenCengizhan Y'nin üzerinde HüseyinA'ya ait ruhsatlı silah bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilen zanlılardan Cengizhan Y.çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeriadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dizisiyleilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadelerikullanmıştı: "Lanet bir dizi var'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsakyazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir'diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etkialanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki diziçocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendikültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretlebakıyorum."