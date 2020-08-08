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Algspor’un kalesi emin ellerde

Gaziantep ALGSPOR, başarılı kaleci ’ü etti

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Algspor’un kalesi emin ellerde
ÖNÜMÜZDEKI sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep ALGSPOR milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer etti. Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR, TFF Kadınlar 1. Lig takımlarından Ataşehir'in ve A Milli Takım'ın 1. başarılı kalecisi Selda Akgöz'ü transfer etti. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, ligin başarılı kalecisi Selda'yı kadroya kattıklarını ve kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gözcü, "Hedefimiz ülkemizi ve şehrimizi Avrupa'da başarıyla temsil etmek... Bu doğrultuda Ataşehir'in başarılı kalecisi Selda'yı kadroya kattık. Taraftarlarımız merak etmesin onları mutlu edecek transfer çalışmamız sürüyor" diye konuştu.
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Algspor’un kalesi emin ellerde
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