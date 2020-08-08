Algspor’un kalesi emin ellerde

ÖNÜMÜZDEKI sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi
'nde Türkiye
'yi temsil
edecek olan Gaziantep ALGSPOR
milli kaleci Selda Akgöz
'ü transfer
etti. Yeni sezonda iki kulvarda
mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR, TFF Kadınlar 1. Lig
takımlarından Ataşehir
'in ve A Milli Takım
'ın 1. başarılı kalecisi Selda Akgöz
'ü transfer etti.
Kulüp Başkanı Ali Gözcü
, ligin
başarılı kalecisi Selda
'yı kadroya
kattıklarını ve kadroyu güçlendirme
çalışmalarını sürdürdüklerini
ifade etti. Gözcü, "Hedefimiz ülkemizi ve şehrimizi Avrupa'da başarıyla temsil etmek... Bu doğrultuda Ataşehir'in başarılı kalecisi Selda'yı kadroya kattık. Taraftarlarımız merak etmesin onları mutlu edecek transfer çalışmamız sürüyor"
diye konuştu.