Algspor’un kalesi emin ellerde

ÖNÜMÜZDEKI sezon'nde'yi temsiledecek olanmilli kaleci'ü transferetti. Yeni sezonda iki kulvardamücadele edecek olantakımlarından'in ve'ın 1. başarılı kalecisi'ü transfer etti.Kulüp Başkanı, liginbaşarılı kalecisi'yı kadroyakattıklarını ve kadroyu güçlendirmeçalışmalarını sürdürdükleriniifade etti. Gözcü,diye konuştu.