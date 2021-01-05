Melih ABİ: Semih Özü: Hakem iyi niyetli değildi

Adanaspor çok iyi başladığı ligde özellikle koronavirüse yakalanan futbolcularından sonra adeta yerlerde sürünüyor.Takımın yaşadığı olumsuzlukları göz ardı etmemek lazım.Samsunspor karşısında belki çok iyi oynamadı ama en azından bir puanı hak etti.Ama maçı kaybetti.Hakem ön plana o kadar çıktı ki seyredenler saç baş yoldu.Adanasporlu futbolculara gösterdiği sarı kartlardaki bonkörlüğü Samsunspor futbolcularına göstermedi.Saçma sapan bir penaltı ile Adanaspor'un gardını düşürdü.Buna rağmen özellikle ikinci yarıda Adanaspor iyi oynadı.Uzatma dakikalarında Celil'e yapılan hareket tartışılır.Adam karnına tekme yiyor göremiyorsan zaten bu işi yapmayacaksın.Git gerçek mesleğin olan öğretmenliğini yap.Bu sakatlık sırasında 10 kişi kalan Adanaspor ikinci golü de yedi.Hak ettiği puanı hakem yüzünden alamadı.Yerel gazetelerimiz benim gibi düşünmüş.Başlıklar ortaktı.Samsunspor hakem ile kazandı.Semih Özü'nün dediği gibi; Hakem Bülent Birincioğlu iyi niyetli değildi.Zaten Birincioğlu Adanaspor maçlarında hep ön plana çıkıyor.Geçen yıldan beri turuncu beyazlı ekip Birincioğlu ile sorun yaşıyor.Maç sonu Hakan Hacıbektaşoğlu yanına gidip son derece sakin bir şekilde itiraz hakkını kullanırken bile sarı kartını çıkardı.Ben Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'nın bu maçı tarafsız bir gözle izleyip Birincioğlu düşüncelerini paylaşmasını istiyorum.