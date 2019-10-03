Yazın yıpranan saçlar için susam ve argan yağı mucizesi

Yaz mevsiminin kızgın güneşi, denizin tuzu ve havuz kimyasallarının ciltte ve saçlarda oluşturduğu tahribat için Cilt Bakım Uzmanı Leyla Cesaret, yıpranmaları tamir etmek için susam ve argan yağı tavsiye etti. Yaz mevsimi yıl içinde hepimizin özlemle beklediği bir dönem. Zira yaz demek tatil demek. Tatil ise çoğu zaman deniz, havuz, kum ve güneş demek. Peki bunların cildimizde ve saçlarımızda gerçekleştirebileceği tahribattan nasıl korunabiliriz ve olası bir yıpranmayı nasıl onarabiliriz? Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, konuyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Ergül eczane veya aktarlarda bulunabilecek susam yağı ve argan yağının, yazın yıpratıcı etkilerini tamir ettiğini ifade etti.