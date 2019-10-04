Pirinç maskesi nasıl yapılır?

Bronz ten yerini beyaz tene bırakıyor. Çünkü uzmanlara göre güneşten korunmuş ciltler daha genç ve sağlıklı görünüyor. Güneş hem çok çabuk yaşlandırıyor hem de lekelere neden oluyor. Uzun vadede ise kansere yol açabiliyor.Daha beyaz tenli ve genç görünmekse yapımı kolay bir maskeyle mümkün. O maske Asyalı kadınların tercih ettiği pirinç maskesi. Cildi sadece beyazlatmakla da kalmıyor. Bu maskeyle kırışıklıklar ve sarkmalar daha geç oluşuyor. Pirinç maskesi 5-10 yaş gençleştiriyor. Pirincin cildimize faydaları oldukça çok. Hem antioksidan temizleyici, hem güneş koruyucu hem de onarıcı etkileri var.

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

3 yemek kaşığı pirinci kaynatın. Süzdüğünüz suyun içine 1 yemek kaşığı süt, nemlendirmesi için de 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Karışımı yüzünüze dairesel hareketlerle yedirin Kurumasını bekleyin ve ardından pirinç suyu ile temizleyin. Bu maske cildinizin hem daha parlak hem de daha nemli kalmasını sağlıyor. Cilde masaj şeklinde uygulanan maske cildi hareketlendirerek ciltteki kolajen sentezinin artmasına destek oluyor.