Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
23:03
Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğü bulunurken, 90. dakikada saha karıştı. Barış Alper Yılmaz oyundan ayrılırken, Fenerbahçe yedek kulübesiyle tartışma yaşadı. Saha bir anda karıştı. Kırmızı kartlar havada uçuştu. İşte haberin detayları...