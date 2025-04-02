Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler GaleriHaber Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 23:03

Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğü bulunurken, 90. dakikada saha karıştı. Barış Alper Yılmaz oyundan ayrılırken, Fenerbahçe yedek kulübesiyle tartışma yaşadı. Saha bir anda karıştı. Kırmızı kartlar havada uçuştu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı.

Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!

DERBİDE SAHA KARIŞTI

Maçın 88. dakikasında sahada çıkan gerginlik sona erdikten sonra iki takımın yedek kulübeleri önünde olaylar çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!

Barış Alper Yılmaz oyundan ayrılırken, Fenerbahçe yedek kulübesiyle tartışma yaşadı. Oyuncular ve teknik ekip birbirine girdi.

Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!

Mert Hakan Yandaş ve Barış Alper Yılmaz arasında başlayan gerginlik bir anda büyüdü.

Son dakika haberi: Dev derbide kavga çıktı! Oyuncular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı!

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Olayların ardından hakem Cihan Aydın, Barış Alper, Kerem Demirbay, Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi.