ECE'NIN YENİ CEO'SU ZEISELMAIER
Ece
Türkiye'nin yeni CEO'su Stefan Zeiselmaier oldu. 1996'dan beri ECE Grubu'nda görev alan Zeiselmaier, Almanya'daki pek çok alışveriş merkezinin sektöre arzını, açılışını ve yönetimini gerçekleştirdi. 15 yıl ECE Grubu Rusya operasyonlarından sorumlu olan Zeiselmaier, bu süreçte, hem yeni alışveriş merkezleri geliştirdi Rusya'da bir hizmet portföyü kurdu. ADIDAS TÜRKİYE'DE ATALAY DÖNEMİ
Adidas
Türkiye Genel Müdürlük pozisyonuna Hakan Atalay getirildi. Atalay, adidas bünyesindeki büyümekte olan pazarlardan sorumlu Direktör Martin Shankland'e bağlı görev yapacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan Atalay, Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine sahip. HONEYWELL'İ DEURSEN YÖNETECEK
Honeywell, Hızlı Büyüyen Bölgeler, Türkiye ve Orta Asya (Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) Başkanlığı'na Frans van Deursen'i atadı. Türkiye merkezli görev kapsamında Deursen, büyüme stratejisinden ve bölgedeki aydaşların güvenlik, verimlilik ve üretkenliği artıran bağlantılı teknolojilerden en yüksek verimle yararlanmasından sorumlu olacak. DP EURASIA GROUP'A YENİ CTO
Dominos
Pizza (DP) Eurasia Group
, teknoloji ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor. Sektörün deneyimli isimlerinden Gökhan Süderbay'ı CTO olarak yönetim kadrosuna katan DP Eurasia Group, Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'daki tüm teknolojik çalışmalarını Süderbay ile sürdürecek. ODEA'DA TEKNOLOJİ ÖZER'E EMANET
Bank
Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odeabank'ın Teknoloji ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sinan Erdem Özer atandı. Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Özer, 2010'dan beri Yapı Kredi Bankası'nın altyapı ve işletim grup direktörlüğünü yürütüyordu. YAPI KREDİ İK'DA YENİ ATAMA
Yapı
Kredi'nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp atandı. En son QNB Finansbank'ta İK genel müdür yardımcısı olan Alp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. YETENEKLERİ KEŞFEDECEK
Danone
Türkiye Ülke İK Direktörü Pınar Çanakcı, Danone Grubu'na Global Yetenek Yönetimi Direktörü olarak atandı. Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Çanakcı, yüksek lisansını UC Berkeley Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.