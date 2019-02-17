BUGÜN NELER OLDU

BORUSAN'IN üst yönetiminde iki atama gerçekleşti. Buna göre Borusan Limanı Genel Müdürlük pozisyonuna Serdar Erçal, Borusan Lojistik şirketinin Lojistik Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdürlük pozisyonuna da Mehmet Kalay atandı. İTÜ MakinE Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erçal, Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptı. İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Kalay da Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde de MBA yaptı.HAKAN Erkan, Turkcell'in yeni iştiraki Turkcell Dijital İş Servisleri'nin Genel Müdürü olarak atandı. Bilgi işlem ve telekom sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Erkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.TEFAL, Rowenta, Krups, WMF markalarını barındıran Groupe SEB Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Xavier Desmoutier oldu. 1989'da Groupe SEB Belçika'da ürün müdürü olarak başlayan Desmoutier, Groupe SEB Belçika, Groupe SEB İtalya ve Groupe SEB Kore'de farklı pozisyonlarda çalıştı.