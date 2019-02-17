Geleceğin veri bilimcileri ING’den çıkacak

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Türkiye'de 226 şubede, 4 bin 500'ün üstünde çalışanı bulunan ING Bank, yüzünü platform bankacılığına çevirdi. Bankacılığın dijital ve inovasyonun ağırlık kazandığı bir sektör haline dönüştüğünü belirten ING Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen, ING'nin platform bankacılığa doğru ilerlemeye başladığını kaydetti. "İnsanların internette vakit geçirdiği sosyal medya, elektronik alışveriş gibi alanlarda da bankacılık hizmetleri sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz" diyen Özen, bu kapsamda ING Türkiye bünyesinde bulunan yetenekleri keşfetmek için atağa geçtiklerini ifade etti.Özen, "Dijitalleşmeye yönelik en sıra dışı yatırımımız veri bilimcisi yetiştirmek üzerine oldu. Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde, yüksek lisans düzeyinde Veri Bilimi Sertifika Programı başlattık. Bu program hem banka hem Türkiye için çok ihtiyaç duyulan veri bilimcileri yetiştirecek. Amacımız Avrupa'nın veri bilimi yetenek merkezi olmak" dedi. Programa grup bünyesinde çalışan herkesin başvuru yapabildiğini anlatan Özen, "Bu programla sadece kod yazmayı değil bazı programlama dillerini de öğrenecekler. Ayrıca modelleme üzerinde çalışacaklar. Bazı verileri kullanarak birtakım kararları daha kolay ve hızlı yapabilmelerinin yolları var mı bunun eğitimini alacaklar" diye konuştu.AVRUPA, Kuzey ve Latin Amerika, Asya ve Avustralya'da toplamda 40 ülkede hizmet veren ING Grubu için ING Türkiye artık bir yetenek havuzu haline gelmiş durumda. ING Grubu bünyesindeki birçok kilit pozisyona yönetici ihraç ettiklerini anlatan Bahar Özen, "Son 3 yılda her kademeden 105 çalışan, kısa ve uzun dönemli olmak üzere, ING Grubu ülkelerinde görevlendirilerek yurtdışına gönderildi. Aralarında CEO ve global başkanların yer aldığı 6 üst düzey transfer gerçekleşti" dedi.