70 bin kişilik çalışan ordusu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Limak, inşaat, turizm, çimento, enerji, yatırım, havacılık, gıda ve bilişim olmak üzere olmak üzere 8 farklı sektörde hizmet veriyor. Türkiye'de küçük bir şehrin nüfusu kadar kişinin istihdam edildiği şirkette, toplam 70 bin kişi çalışıyor. Limak'ta bu kadar çok kişinin çalışmasına rağmen iş süreçlerinde ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Bu da şirkette çok güçlü ve kapsamlı bir İK yapılanması olduğunu gösteriyor. Biz de bu yapılanmayı merak ettik ve Limak Yatırım İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Uğur ile bir araya geldik.Biz inşaat, turizm, çimento, enerji, yatırım, havacılık, gıda ve bilişim olmak üzere olmak üzere 8 farklı sektörde hizmet veriyoruz. Toplam 70 bin kişi istihdam ediyoruz. Bunun 19 bini yurtdışındaki projelerimizde çalışıyor. En büyük istihdamımız ise inşaat sektöründe sağlanıyor. İnşaatta 51 bin, enerjide 6 bin 942, yatırımda 6 bin 434, çimentoda 3 bin 360, turizmde 2 bin 133, havacılık ve bilişimde ise 182 kişi çalışıyor.İnsan Kaynakları yapılanması Ankara ve İstanbul olmak üzere ikiye ayrılıyor. İnşaat kısmı Ankara'dan yürütülürken yatırım tarafında süreçleri ben sürdürüyorum. Her ikisinin bağlı olduğu şantiye ve şirketlerde de insan kaynakları yöneticilerimiz bulunuyor. Bütün operasyon aslında yerinde yönetiliyor. Yatırım tarafından biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mesela Bursa'daki enerji şirketimizin insan kaynakları departmanlarıyla birlikte oturup stratejiler belirliyoruz.Aynen. Şirketlerin kendi içinde genel müdürlere bağlı İK müdürlerimiz var. Onların genel stratejilerini Ankara ve İstanbul'da belirliyoruz. Ama onun dışındaki İK süreçlerinde kendi genel müdür ve idare müdürleriyle ilerliyorlar. Bütün İK müdürleri hem yöneticileri hem de bizimle koordinasyon halinde çalışıyor. Burada çok güçlü bir koordinasyon yapısı bulunuyor.70 bin kişi taşeronlarla ulaştığımız bir sayı. Bizde bordrolu çalışan kişi sayısı ise 37 bin 207. Bunu mavi ve beyaz yakalı olarak ayırıyoruz. Mavi yakalılar zaten belirli sertifikasyon süreçlerine tabiler. O sertifikaları almaları için destek oluyor, eğitimler veriyoruz. Beyaz yakalılarda ise her yıl performans değerleme sistemi yapıyoruz. Bu değerlemeden aldığımız sonuçlara göre de yıl içinde verilecek eğitimleri belirliyor ve ona göre çalışmalar yürütüyoruz.En yüksek beyaz yaka çalışanı yüzde 58 ile yatırımda bulunuyor. Bunu yüzde 53 ile havacılık ve bilişim, 49 ile de çimento takip ediyor.Bu çok farklılık gösteriyor. İnşaatta çizim ya da tasarımla ilgili bir eğitim ihtiyacı varsa bunu dışarıdan sağlıyoruz. Çünkü bunlar çok uzmanlık gerektiren eğitimler.Ancak iletişim gibi eğitimleri kendi içimizde yapıyoruz.Genelde çalışan memnuniyetinde yüzde 65 iyi bir oran olarak ifade edilir. Bizde ise oran yüzde 70'leri buluyor. Bu güzel bir sonuç. Tabi ki çalışan beklentileri de var. Bu konuda analizimizi yaptık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.