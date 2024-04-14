En çok aldatan "meslek grubu" belli oldu!

Yayınlanan bulgulara göre; evli erkeklerin %20'sinin, evli kadınların %13'ünün ilişkilerinde aldatma gerçekleşmiş durumda. 2021 yılında ABD'de yapılan bu araştırmaya katılanların %21'inin eşlerini aldattığı ortaya çıktı.
İlişki Uzmanı Tracey Cox, ilişkilerin % 85'inin işyerinden kaynaklandığını ve her beş çalışandan birinin bir meslektaşıyla aldattığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Ayrıca özellikle aldatmaya yönelmesi muhtemel beş mesleğin ana hatlarını çizdi ancak bu tahminleri olasılıklara ve durumlara dayandırdığını iddia etti.
SAĞLIK GÖREVLİSİ
Tracey, hemşirelerin, doktorların ve çeşitli sağlık personelinin de 'aşırı yüksek özgüvene' sahip olmaları nedeniyle partnerlerini aldatma olasılıklarının yüksek olduğunu açıkladı. Düzensiz çalışma saatleri ve sürekli acil durumların aldatmalar için mazeretler olabileceğini ekledi.
İŞ İNSANLARI
Girişimciler ve işletme sahipleri, bir ilişkiyi kolaylaştırma olasılığı en yüksek meslek olarak Tracey'nin üçüncü sırasını oluşturuyor. Uzmana göre bunun nedeni, iş insanlarının genellikle 'risk alarak gelişmesi' ve işleri 'kendi yöntemleriyle' yapmayı sevmeleridir.
BANKACILAR VE FİNANS ÇALIŞANLARI
Tracey, bankacıların aldatma ihtimalinin diğerlerinden daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise; para konusunda olduğu gibi birçok alanda "risk alma" davranışlarının daha yüksek olması. İş arkadaşlarının 'alışkanlıklarının' başkalarını 'güçlü bir şekilde etkilediğini' ve eğer risk alan kişilerle zaman geçirirseniz onların davranışlarına bağlı olarak değişim geçirilebileceğini iddia ediyor.
Listelenen bu grupların yanı sıra Tracey, avukat olan, satış sektöründe çalışan ve orduda çalışan kişilerin de partnerlerini aldatma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.