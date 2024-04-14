En çok aldatan "meslek grubu" belli oldu!

BANKACILAR VE FİNANS ÇALIŞANLARI

Tracey, bankacıların aldatma ihtimalinin diğerlerinden daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise; para konusunda olduğu gibi birçok alanda "risk alma" davranışlarının daha yüksek olması. İş arkadaşlarının 'alışkanlıklarının' başkalarını 'güçlü bir şekilde etkilediğini' ve eğer risk alan kişilerle zaman geçirirseniz onların davranışlarına bağlı olarak değişim geçirilebileceğini iddia ediyor.

Listelenen bu grupların yanı sıra Tracey, avukat olan, satış sektöründe çalışan ve orduda çalışan kişilerin de partnerlerini aldatma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.