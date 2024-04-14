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Giriş Tarihi: 14.4.2024 12:25 Son Güncelleme: 14.4.2024 13:29

En çok aldatan "meslek grubu" belli oldu!

Kendisini flört uzmanı olarak belirten bir kişi, ilişkilerinde aldatma ihtimali yüksek olan kişilerin özellikle bazı meslek gruplarında olduğunu iddia etti. Bir araştırma kurumuna göre düzenlene anketi değerlendiren uzman, sadakatsizlik oranlarının arttığını belirtiyor.

En çok aldatan meslek grubu belli oldu!

Yayınlanan bulgulara göre; evli erkeklerin %20'sinin, evli kadınların %13'ünün ilişkilerinde aldatma gerçekleşmiş durumda. 2021 yılında ABD'de yapılan bu araştırmaya katılanların %21'inin eşlerini aldattığı ortaya çıktı.

İlişki Uzmanı Tracey Cox, ilişkilerin % 85'inin işyerinden kaynaklandığını ve her beş çalışandan birinin bir meslektaşıyla aldattığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Ayrıca özellikle aldatmaya yönelmesi muhtemel beş mesleğin ana hatlarını çizdi ancak bu tahminleri olasılıklara ve durumlara dayandırdığını iddia etti.

PİLOTLAR VE KABİN EKİBİ

En fazla aldatan grubun "havacılık sektöründe" çalıştığını söyleyen Tracey, eşlerinin gözlerden ve akıllardan uzak olması nedeniyle pilotların ve kabin ekiplerinin bu listenin üst sırasında yer aldığını belirtiyor.

SAĞLIK GÖREVLİSİ

Tracey, hemşirelerin, doktorların ve çeşitli sağlık personelinin de 'aşırı yüksek özgüvene' sahip olmaları nedeniyle partnerlerini aldatma olasılıklarının yüksek olduğunu açıkladı. Düzensiz çalışma saatleri ve sürekli acil durumların aldatmalar için mazeretler olabileceğini ekledi.

İŞ İNSANLARI

Girişimciler ve işletme sahipleri, bir ilişkiyi kolaylaştırma olasılığı en yüksek meslek olarak Tracey'nin üçüncü sırasını oluşturuyor. Uzmana göre bunun nedeni, iş insanlarının genellikle 'risk alarak gelişmesi' ve işleri 'kendi yöntemleriyle' yapmayı sevmeleridir.

BANKACILAR VE FİNANS ÇALIŞANLARI

Tracey, bankacıların aldatma ihtimalinin diğerlerinden daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise; para konusunda olduğu gibi birçok alanda "risk alma" davranışlarının daha yüksek olması. İş arkadaşlarının 'alışkanlıklarının' başkalarını 'güçlü bir şekilde etkilediğini' ve eğer risk alan kişilerle zaman geçirirseniz onların davranışlarına bağlı olarak değişim geçirilebileceğini iddia ediyor.

Listelenen bu grupların yanı sıra Tracey, avukat olan, satış sektöründe çalışan ve orduda çalışan kişilerin de partnerlerini aldatma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

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En çok aldatan "meslek grubu" belli oldu!
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