Lozan Barış Antlaşması maddeleri nedir?

Lozan Antlaşması; TBMM ile İtilaf Devletleri arasında yer alan Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya da katıldı. 24 Temmuz 1923 yılnda Lozan Barış antlaşması imzalandı ve 6 Ağustos 1924'te yürürlüğe girdi.
Lozan Antlaşması'nda görüşülen konular şu şekildedir; Kapitülasyonlar, azınlıkların son durumu, savaş tazminatı, Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar, Musul meselesi, Boğazlar meselesi...
LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ - SONUÇLARI
- Sınırlarımız resmi olarak belli oldu. Güney sınırımız Hatay hariç çizildi. Daha sonra Hatay'da anavatana katıldı.
- Komisyon başkanının Türk olması koşuluyla boğazların denetimi uluslararası bağımsız bir komisyona bırakıldı.
- Azınlıkların okulları konusundaki sorun da yabancı okulların Milli Eğitim'e bırakılmasıyla aşıldı. Burada Fransa, Rusya, İtalya ve İngiltere gibi devletlerin iç işlerimize karışmaları engellendi.
- Nüfus mübadelesi ile Türkiye'de yaşayan Rum azınlıklar ile Balkanlar'da yaşayan Türkler mübadele ile yer değiştirildi.
- Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Fener Rum Patrikhanesinin siyasi yetkileri alındı.
- Yine Avrupa devletlerinin iç işlerimize müdahelesinin engellenmesi için azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldı.
- Gökçeada, Tavşan Adası ve Bozcaada Türkiye'ye verildi. Yunanistan savaş tazminatı gereği Bosna ve Karaağaç köyünü Türkiye'ye bırakıldı.