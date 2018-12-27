Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Lozan Barış Antlaşması maddeleri nedir?

Lozan Barış Antlaşması maddeleri nedir?

ile birlikte 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Sevr Antlaşması da geçersiz sayılmıştır. Lozan Antlaşması'nda Türk ulusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil etmiştir. Türk heyetinin başında Lozan'a gitmiştir. Peki Lozan Antlaşmasının maddeleri nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:47
Lozan Barış Antlaşması maddeleri nedir?

Lozan Antlaşması; TBMM ile İtilaf Devletleri arasında yer alan Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya da katıldı. 24 Temmuz 1923 yılnda Lozan Barış antlaşması imzalandı ve 6 Ağustos 1924'te yürürlüğe girdi.

Lozan Antlaşması'nda görüşülen konular şu şekildedir; Kapitülasyonlar, azınlıkların son durumu, savaş tazminatı, Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar, Musul meselesi, Boğazlar meselesi...

LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ - SONUÇLARI

  • Sınırlarımız resmi olarak belli oldu. Güney sınırımız Hatay hariç çizildi. Daha sonra Hatay'da anavatana katıldı.
  • Komisyon başkanının Türk olması koşuluyla boğazların denetimi uluslararası bağımsız bir komisyona bırakıldı.
  • Azınlıkların okulları konusundaki sorun da yabancı okulların Milli Eğitim'e bırakılmasıyla aşıldı. Burada Fransa, Rusya, İtalya ve İngiltere gibi devletlerin iç işlerimize karışmaları engellendi.
  • Nüfus mübadelesi ile Türkiye'de yaşayan Rum azınlıklar ile Balkanlar'da yaşayan Türkler mübadele ile yer değiştirildi.
  • Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Fener Rum Patrikhanesinin siyasi yetkileri alındı.
  • Yine Avrupa devletlerinin iç işlerimize müdahelesinin engellenmesi için azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldı.
  • Gökçeada, Tavşan Adası ve Bozcaada Türkiye'ye verildi. Yunanistan savaş tazminatı gereği Bosna ve Karaağaç köyünü Türkiye'ye bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lozan Barış Antlaşması maddeleri nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN