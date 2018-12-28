Vietnam Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Vietnam gerginliği 1954 yılındaki Cenevre Antlaşmasına dayanır. Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam Devletleri kuruldu. 1965 seçimlerinde de iki devlet birleşecekti fakat Güney Vietnam seçimlere katılmayınca 1957'de Kuzey Vietnam, Güney Vietnam'a karşı savaş başlattı. ABD'de Güney Vietnam'a destek vererek askeri ve ekonmomik yardımlara başladı.

ABD, Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'daki terör faaliyetleri karşısında bölgeye komünist hareketşin hâkim olmasını engellemek amacıyla Güney Vietnam'a askerî yardım yapılmasına karar verdi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri, bölgeye yüz binlerce asker gönderdi. Her iki tarafın da acımasızca gerçekleştirdiği savaş, çok çetin geçti.

Amerikaın Vietnamlılara karşı kullandığı Napalm bombası çok büyük tepkilere yol açmış ve daha sonra kullanımı yasaklanmıştı.

1975 yılında Buon Ma Thuot isimli bölgeyi ele geçiren Kuzey Vietnam, daha da güçlendi ve Güney Vietnam'ın başkenti Saygon'a da girdi. 21 yıl boyunca devam eden savaş uzun süre dünyanın gündeminden düşmedi.

VİETNAM SAVAŞI SONUÇLARI NELERDİR?

Vietnam Savaşı 21 yıl sürmüştür. Vietnam'da yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybetmiştir.

Vietnam'da devam eden savaş Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş karşıtı hareketlerinin başlamasına neden olmuş, bu durum geniş bir sivil toplum hareketi olarak ortaya çıkmıştır.

ABD'nin 58 bin askeri hayatını kaybetti, ölmeden ülkelerine dönen askerlerin çoğu ya intihar etti ya da psikolojik tedavi gördü.

Sovyet-Çin ilişkilerinin bozulması Yumuşama Dönemi'ne girilmesini hızlandırdı.

ABD Vietnam'ı bölme düşüncesini gerçekleştiremedi; Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975'te birleşti.

Uzun yıllar savaşla mücadele etmek zorunda kalan Vietnam, günümüzde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla anılmakta sosyalist rejim tarafından yönetilmektedir.