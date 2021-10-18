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Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:41

MDOB, "Amadeus" balesini sanatseverlerle buluşturacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB, Amadeus balesini sanatseverlerle buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin gösterimi, 21 Ekim Perşembe saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da yapılacak.

Koreografisi geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait olan eser, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer ile Özlem Şenormanlılar ile Ender Üçdemir tarafından sahneye taşınacak.

Orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstleneceği eserin müzik düzenlemelerini Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman yürütecek.

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MDOB, "Amadeus" balesini sanatseverlerle buluşturacak
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