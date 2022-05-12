Anadolu Rüyası Kuşların Dili için geri sayım başladı

2015 yılında hayata geçen Anadolu Rüyası projesi, Türkiye'nin farklı illerindeki öğrencilere eş zamanlı olarak geleneksel dans, sahne, makyaj, müzik ve kostüm eğitimleri sunmaya devam ediyor. Her yıl farklı bir kültürel tema ile tüm Türkiye'nin tek bir ilde buluştuğu proje kapsamında lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim alması amaçlanıyor. Geleneksel kültürümüzün doğru tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen proje içerisinde her yıl 250 dansçı, 40 müzisyen ve 60 sahne arkası ekip görev alıyor. Ortak bir tema kapsamında eğitim alan öğrenciler yılın sonunda aynı ilde bir araya gelerek seyircilerine unutulmaz bir kültür gecesi yaşatıyor.
4 SEZON 4 FARKLI TEMA
Her yıl farklı bir tema ile sahnelenen proje 2016 yılında Kültürler Buluşması, 2017 yılında Kaybolan İzler ve 2018 yılında Düğün temaları ile izleyicileri ile buluştu. Projede bu zamana kadar toplam 750 dansçı, 30 eğitmen ve 40 müzisyen görev aldı.
Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan topluluk, yasakların kalkmasının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Giresun, Ordu, İzmir ve Yalova'daki grupları ile Kuşların Dili teması için çalışmalarına başladı.
HAKİKAT YOLUNDAKİ KUŞLARIN HİKAYESİ
Bugüne kadarki tüm gösterilerinde müziğinde kostümüne kadar geleneksel değerlerimizi sahne sanatları ile buluşturmayı hedefleyen topluluk, yeni sezon gösterisinde hakikat yolundaki kuş kavimlerinin serüvenini sahneye taşımaya hazırlanıyor. Geleneksel dans ve müziklerimizin tasavvuf sanatı ile harmanlanacağı gösteri 3 Temmuz'da Ankara'da sahneye koyulacak.
GELENEKLERİNE SAHİP ÇIKAN SOSYAL BİR NESİL YETİŞTİRİYORUZ!
Projenin mimarı ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz hedefleri hakkında şunları söyledi. "Yaklaşık 20 yıldır ülkemizin dört bir yanında gençlerimize geleneksel değerlerimizi doğru ve kaliteli şekilde öğretebilmek için mücadele ediyoruz. Bu eğitimler sonrasında kültürümüzü Dünya'da pek çok kültürel kulvarda da temsil ediyoruz.Tüm bu çalışmalar ve Anadolu Rüyası projemiz ile hedefimiz; geleneklerini bilen, kültürünü tanıyan ve temsil etmekten çekinmeyen bir nesil yetiştirmektir. Bugüne kadar 15 ilde 2.000'den fazla öğrenci yetiştirdik. Bu arkadaşlar ilk geldiklerinde biz köylü kıyafeti mi giyeceğiz diyorlardı" ancak işin içine girince ve sahneye çıkınca anladılar ki bu kültürel değer ve sahnedeki yansıması paha biçilemez bir heyecan oldu. Anadolu Rüyası eğitim dünyası ve sanat dünyası için bu nedenle çok kıymetlidir. Öğrencilerimizin kendi kültürlerini öğrenmeleri ve bu kültürü farklı ülkelerde temsil etmesini sağlamak ise bizim için çok kıymetli bir duygu."
ÖN REZERVASYONLAR BAŞLADI
3 Temmuz'da Ankara'da 6 ilden 200 dansçı ve 40 müzisyen ile sahnelenecek olan Kuşların Dili hikayesi için ön rezervasyonlar başladı. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için www.anadoluruyasi.com/rezervasyon sayfasını @anadolu_ruyasi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.