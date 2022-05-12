Anadolu Rüyası Kuşların Dili için geri sayım başladı

HAKİKAT YOLUNDAKİ KUŞLARIN HİKAYESİ

Bugüne kadarki tüm gösterilerinde müziğinde kostümüne kadar geleneksel değerlerimizi sahne sanatları ile buluşturmayı hedefleyen topluluk, yeni sezon gösterisinde hakikat yolundaki kuş kavimlerinin serüvenini sahneye taşımaya hazırlanıyor. Geleneksel dans ve müziklerimizin tasavvuf sanatı ile harmanlanacağı gösteri 3 Temmuz'da Ankara'da sahneye koyulacak.

GELENEKLERİNE SAHİP ÇIKAN SOSYAL BİR NESİL YETİŞTİRİYORUZ!

Projenin mimarı ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz hedefleri hakkında şunları söyledi. "Yaklaşık 20 yıldır ülkemizin dört bir yanında gençlerimize geleneksel değerlerimizi doğru ve kaliteli şekilde öğretebilmek için mücadele ediyoruz. Bu eğitimler sonrasında kültürümüzü Dünya'da pek çok kültürel kulvarda da temsil ediyoruz.Tüm bu çalışmalar ve Anadolu Rüyası projemiz ile hedefimiz; geleneklerini bilen, kültürünü tanıyan ve temsil etmekten çekinmeyen bir nesil yetiştirmektir. Bugüne kadar 15 ilde 2.000'den fazla öğrenci yetiştirdik. Bu arkadaşlar ilk geldiklerinde biz köylü kıyafeti mi giyeceğiz diyorlardı" ancak işin içine girince ve sahneye çıkınca anladılar ki bu kültürel değer ve sahnedeki yansıması paha biçilemez bir heyecan oldu. Anadolu Rüyası eğitim dünyası ve sanat dünyası için bu nedenle çok kıymetlidir. Öğrencilerimizin kendi kültürlerini öğrenmeleri ve bu kültürü farklı ülkelerde temsil etmesini sağlamak ise bizim için çok kıymetli bir duygu."

ÖN REZERVASYONLAR BAŞLADI

3 Temmuz'da Ankara'da 6 ilden 200 dansçı ve 40 müzisyen ile sahnelenecek olan Kuşların Dili hikayesi için ön rezervasyonlar başladı. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için www.anadoluruyasi.com/rezervasyon sayfasını @anadolu_ruyasi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.