Galata Mevlevihanesi’nde her gün farklı deneyim

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından biri olan Galata Mevlevihanesi, birbirinden özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İnsan ve İrfan Vakfı tarafından 18 farklı içerikte düzenlenen 61 program, katılımcılara her gün farklı deneyimler yaşatıyor. Mevlevihanede hüsn-i hat, ebru, tesbih, sema ve minyatür olmak üzere beş branşta atölyeler de festival boyunca katılımcılarla buluşuyor.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da mevlevihaneyi ziyaret ederek, postnişin M. Fatih Çıtlak'tan etkinliklerle ilgili bilgi aldı. Mevlevihanede festival kapsamında atölyelerin yanı sıra sema ayini başta olmak üzere Devran-ı Şerif, Âsitâne Meşkleri ve semah gelenekleri de aslına uygun şekilde icra ediliyor.