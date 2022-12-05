7. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 7. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali'nin ödül töreni düzenlendi. Tören açılışı, Guinness rekorlar kitabına en hızlı keman virtüözü Muhammed Yıldırır'ın konseriyle coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivalin jürisinde bu yıl yönetmen-senarist Murat Pay, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin, senarist Hilal Çelenk, yapımcı-yönetmen İsmail Fidan ve oyuncu Selen Öztürk yer alırken, 'Kurmaca, 'Deneysel', 'Animasyon', 'Belgesel' ve 'Lise' kategorisindeki ödüller sahiplerine takdim edildi. Toplam 600'den fazla eserin başvurduğu 7. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali'nde jürinin değerlendirmesinden geçerek finale kalan 30 eser arasından 5 kategoride ödül alan filmlere 75 bin lirayı aşkın ödül dağıtıldı.

BEŞ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Liseli gençlerin sinemadaki teşvikini arttırmak adına lise kategorisinde ilk üçe giren filmlere ödül verildi.

'Görmek' filmiyle Esma Akça'ya ve 'Yaklaşan' filmiyle Buğra Aslanyürek'e 3'üncülük ödülü verilirken 2'incilik ödülü 151' filmiyle Ali Telek aldı. Lise kategorisinde birincilik ödülünü ise 'Pembe Yalanım' filmiyle Esranur Öztel aldı. Deneysel kategorisinin kazananı 'Larva' adlı filmle Volkan Güney Eker, Animasyon kategorisinin kazananı 'Özür' adlı filmle Murat Can Yağbasan, Belgesel kategorisinin kazananı 'Arayış' adlı filmle Orhan Dede, Kurmaca kategorisinin kazananı ise 'Babamın Öldüğü Gün' isimli filmle Emre Sefer oldu. Metin Erksan anısına Genç Öncüler Özel Ödülü 'Arayış' adlı filmle Ömer Güler'e verildi.

Kurmaca kategorisindek 'Acımasız Bir Sadelik Arzusu' isimli filmle Jüri Özel ödülünü ise Bulut Kırbaş aldı. Son olarak İstanbul Sinema Evi tarafından verilen Kısa Film Destek Ödülü, Muaz Güneş'e verildi. Ödüller sahiplerine Ali Demirtaş, Döndü Toker, Ahmet Mercan, Sinan Sertel, Aşkın Özcan, Ekrem Aydın, Murat Pay, Cevahir Şahin, Hilal Çelenk, Gülcan Tezcan tarafından verildi.

GAYEMİZ GENÇLERİN HEYECANINI DİRİ TUTMAK

Kısadan Hisse Kısa Film Festival Direktörü Aşkın Özcan konuşmasında yarışma kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgilere yer verdi.

Maddi desteğin yanında akademik desteğe de son derece önem verildiğini dile getiren Özcan, "Bu sene 7 gün süren festivalde katılımcılar animasyon, senaryo ve yönetmenlik alanında eğitimler aldı ve düzenlenen panellere katıldı. Gayemiz hem sinemada var olmak hem de genç yeteneklerin önünü açarak heyecanlarını diri tutmaktır" dedi.

Törene katılan Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can, "Çocukların çok küçük yaşlardan itibaren dijital ortamdaki oyunlara ve filmlere yöneliyor. Bu yüzden de kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza uygun şekilde bilgisayar oyunları ve filmlerin yapılması gerektiğini düşüyorum." diye konuştu.