Depremzedeler mavi kurdeleyle anıldı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı. En İyi Çıkış (İngiliz yazar, yönetmen ve yapımcı) dalında ödüle layık görülen, bir kız çocuğunun babasıyla Türkiye tatilini anlatan Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe özel teşekkür etti.6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatan Wells, "Ekibimizin çoğu Türk'tü. Türkiye ve Suriye'yedeki depremlerden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum" dedi. Wells, diğer pek çok sanatçı gibi, dayanışma mesajı göndermek için kıyafetine mavi kurdele taktı. Mavi kurdele takan isimlerden biri de Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal'di. Mescal, "Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü" dedi.En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Mescal'in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti. "All Quiet On The Western Front" (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin yönetmeni Edward Berger, "The Banshees of Inisherin" filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, "Everything Everywhere All at Once" (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin oyuncularından Jamie Lee Curtis ile Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.PA Haber Ajansı'ına konuşan Curtis, mavi kurdeleleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçilerinden biri olan Blanchett'in ricasıyla taktıklarını söyledi.