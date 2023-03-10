Geliri afetzedelere bağışlanacak eserlere büyük ilgi

Esenler Belediyesi, "Dinamizmin Ressamı" olarak tanınan Çağdaş Türk resminin önemli ismi İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Yeni Dinamizm" adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Ressam Cemal Toy ile birlikte 36 sanatçının katıldığı sergideki 73 eser, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için müzayede ile satışa sunulacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açan serginin açılış programına ressam İlhami Atalay ve ailesi, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, ressam, karikatürist ve besteci Abdülbaki Kömür ve çok sayıda sanatçı katıldı. İçinden geçtiğimiz acılı dönemle kesişen serginin ismi ise İlhami Atalay'ın 1984 yılında sanatta yeni yollar hedefleyenlerle birlik olmak, çekirdek bir sanatçı grubu oluşturmak, özellikle de o dönemin tek yönlü sanat anlayışına yeni ve yerel bir vizyon sunmak amacıyla kurduğu "Dinamizm Hareketi"nden alıyor. Coşkulu bir birlikteliğin, karşılıklı vefanın, kendini tekrar etmeyen bir devinim içerisinde var olmanın ve yer bulmanın tezahürü olan sergi, 22 Mart 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide yer alan eserler 17 Mart'taki müzayede ile satışa sunulacak. Satıştan elde edilen gelirler afetzedelere bağışlanacak. Müzayede, Esenler Kültür İnstagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SANATIMIZ DA GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Serginin açılış programında konuşan ressam İlhami Atalay, "Depremde insanlar göçük altında kalınca bizim de sanatımız, ilhamımız göçük altında kaldı. Millet felakete uğradığında onlara sanattan, estetikten bahsetmenin anlamı yok. Burada en güzel estetik hareket, bu resimleri paraya dönüştürüp insanlara yardım etmektir. Kısa zamanda talebelerimden 40 kişi eserlerini müzayede için bağışladı. Umut ediyorum ki resimlerimiz satılacak ve faydamız dokunacak depremzedelere. Hatay'da 16 tane konteyner ev yaptırmak için anlaşma imzaladık. İnşallah burada kazanacağımız parayla o konteyner evleri yaptırabileceğiz" dedi.

Sergide 3 adet eseri sergilenen Atalay'ın oğlu sanatçı Muhammed Bilgehan Atalay ise, "Depremzedeler için faydamız olsun diye bir araya geldik. Aslında sergimiz başka amaçlı bir sergiydi, bunu dönüştürdük. Müzayedeye eğer güzel bir katılım olursa bizim de depremzedeler için bir katkımız olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

SANATÇI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ VAR

Ressam Cemal Toy da şu ifadeleri kullandı: "Biz sanatçılar olarak büyük bir üzüntü içindeydik. Ne yapabiliriz diye düşündük ve bir müzayede fikri ortaya çıktı. Esenler Belediyesi bize kapılarını açtı ve güzel bir sergi gerçekleştirdik. Bizim sanatçı olarak duyarlılığımız ve sorumluluğumuz var. Depremzede kardeşlerimiz için bu anlamlı sergiyi düzenledik. Geliri tamamen oların yaşam merkezi için kullanılacak. Sanatçılarımız eserlerini bağışladı. Bizim için çok anlamlı bir gün. Çok heyecanlıyız."