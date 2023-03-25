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Giriş Tarihi: 25.3.2023 18:56

Vision Art Platform'da Semih Zeki'nin yeni kişisel sergisi: Dip dalgası

Vision Art Platform’da Semih Zeki’nin yeni kişisel sergisi: Dip dalgası

Vision Art Platform’da 17.03-30.04.2023 tarihleri arasında, Semih Zeki’nin yeni kişisel sergisi Sinan Eren Erk küratörlüğünde izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının son dönem işlerinden oluşan “Dip Dalgası” isimli kişisel sergisi, 30 Nisan’a kadar galeri mekanının giriş ve birinci katında ziyaret edilebilir.

Dip Dalgası, Semih Zeki'nin son dönem işleri üzerinden yaşamlarımızdaki büyük kırılma anlarını ve ardından giderek daha da şiddetlenen değişimleri resim, baskı ve heykel gibi farklı tekniklerdeki eserler üzerinden anlatıyor. Sanatçının kent meselelerine, metropollerin değişen sosyokültürel yapılarının psikolojik uzantılarına, oluş halindeki bireyin kendiyle olan etik mücadelesine odaklandığı bir sürecin sonunda ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi, içinde yaşadığımız çağın sarsıntılarını, zihnin ve hayatın derinlerindeki kırılma anlarının izini sürerek sanatçının perspektifinden izleyiciye sunuyor. Galeri mekânının iki katına yayılan ve sanatçının yaklaşık son iki yılda ürettiği seriler, Zeki'nin yaşama, algılama, düşünme ve yaratım süreçlerini bütün şeffaflığıyla gözler önüne seriyor. Zamansal açıdan iki yönlü bir okumaya olanak sağlayan bu sergi kurgusu, izleyiciye sanatçının formla, renkle ve anlatımla olan karmaşık ilişkisinin katmanlarını keşfetme imkânı sunuyor. Sinan Eren Erk tarafından yazılan, Semih Zeki "Dip Dalgası" sergi metninden alıntı.

Galeri mekanının ikinci katında ise Berna Dolmacı'nın "UZAKTA KALANA, VEDA" isimli kişisel sergisi minimalist doğa kolajlarından ve iki hafta boyunca doğal malzemelerle renklendirdiği, bir odayı kapsayacak şekilde kağıtlarla hayata geçirdiği mekana özgü, koku ve sesin eşlik ettiği enstalasyon çalışmasından oluşuyor. Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaretçilerle buluşuyor.

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Vision Art Platform'da Semih Zeki'nin yeni kişisel sergisi: Dip dalgası
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