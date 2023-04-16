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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Köprüde Buluşmalar’da ödüller sahiplerini buldu

Köprüde Buluşmalar’da ödüller sahiplerini buldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenen Köprüde Buluşmalar atölyelerinde ödüller sahiplerini buldu. 12-13-14 Nisan tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar'da 14 uzun metraj ve 5 belgesel film ile 4 film projesinin sunumları yapıldı. Aynı zamanda post-prodüksiyonu devam eden 6 uzun metraj ve 2 belgesel filmin endüstri profesyonellerine gösterimleri gerçekleştirildi. Sinemacıların filmlerini tamamlamalarına destek olmak amacıyla verilen Köprüde Buluşmalar Ödülü'nü Memento Non Mori isimli film aldı.
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Köprüde Buluşmalar’da ödüller sahiplerini buldu
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