“Şampiyon Melekler” unutulmadı

"Şampiyon Melekler" anısına "Güzel Sanatlar Mart Sergisi", KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımı ile 27 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Sergide, Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergilenmek üzere "Şampiyon Meleklere" ithafen Mehmet Narin tarafından yapılan tablo da ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Ödüllü akademisyen sanatçıların; resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini sanatseverlerle buluşturacak serginin küratörlüğünü YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün üstleniyor. Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Adıyaman İsias Hotel'de kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu acıyı ve Şampiyon Meleklerimizin anısını her zaman içimizde taşıyacak, onları sanatın naifliği ile yaşatmaya devam edeceğiz. "Bütün halkımızı, Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergilenmek üzere Şampiyon Meleklere ithafen Mehmet Narin tarafından yapılan tablonun da ilk kez sanatseverlerle buluşacağı Güzel Sanatlar Mart Sergimizin açılışına davet ediyoruz" dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 441'inci sergisi olma özelliği de taşıyan sergi, 12 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.