"Çermik Kitap Fuarı" 4'ncü senesinde

Çermik spor salonunda 6 gün süresince devam eden fuar kapsamında konferans, söyleşiler, yazar-okul buluşmaları, atölye çalışmaları, gölge oyunu, stand-up gösterisi ve birçok etkinlik yapılıyor. Atölye çalışmalarının da olduğu fuarda öğrenciler kendi ayraçlarını tasarlıyor, taş boyama atölyeleri ile keyifli zaman geçiriyor drama ve yazarlık atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi ile de düşünme becerilerinin gelişimine destek olunuyor. Özellikle köy okullarını, fuara katılan yazarlar ziyaret ederek öğrenciler ile buluşuyorlar.





Öğretmenler ise branşlarında uzman yazarlarla buluşup Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Eğitimde Stres Yönetimi ve Motivasyon, Öğretmenimin Yanlış Oyunları başlıklı eğitimlere katılıyor. Stand-up gösterisi ile keyifli vakit geçiriyorlar. Ayrıca hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de velilere yönelik konferanslar gerçekleştiriliyor.



Fuarın bu seneki konukları Sıtkı Aslanhan, Recep Demirkaynak, Bekir S. Gür, Fuat Kozluklu, Resul Aydoğan, Anıl Basılı, Murat Özyaşar, Veysi Erdoğan, Abdurrahman Dilipak, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Kudret Armağan ve daha birçok yazar, şair, akademisyen, eğitimci, sanatçı ve sosyal girişimci oluyor.





"OKUMADIĞIMIZ GÜN KARANLIKTIR"



Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan: "İlçemizde geleneksel hale getirdiğimiz "Çermik Kitap Fuarı" etkinliğinin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Okumadığımız günün karanlık olduğu bilinci ile çıktık bu yola. Amacımız öğretmen, öğrenci ve velilerimizin kitaplarla buluşması, kitap okuma zevki kazanması; birçok yazar, akademisyen ve sosyal girişimci ile yakından görüşüp iletişim kurması, birçok atölye çalışması ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin hayal dünyalarına katkı sağlamaktır. Bu anlamda bizi destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." açıklamalarında bulundu.