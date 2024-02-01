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Giriş Tarihi: 1.2.2024

İstanbul Modern ‘dünyanın en iyileri’ listesinde

İstanbul Modern ‘dünyanın en iyileri’ listesinde
Ocak ayında dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergisinin belirlediği '2024'ün Harika Eserleri' listesine giren İstanbul Modern, şimdi de National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri' sıralamasında yerini aldı. Listede İstanbul Modern, En İyi 20 Kültürel Mekân'dan biri seçildi ve 'seyahat etmeye değer' bulundu. Aralarında Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı'nın da bulunduğu 'En İyi 20 Kültürel Mekân'dan biri olan İstanbul Modern'in yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra, Fahrelnissa Zeid'in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan da övgüyle bahsediliyor.
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İstanbul Modern ‘dünyanın en iyileri’ listesinde
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