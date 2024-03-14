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Giriş Tarihi: 14.3.2024 10:18

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri”, 14 Mart Perşembe Günü (bugün) saat 20.00’de Yakın Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak dinleyicilerle buluşacak.

Konserde, Türkiye'nin en uzun soluklu oda müziği gruplarından biri olan yaylı çalgılar dörtlüsü "Nemeth Quartet" oda müziği korosu sahne alacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk kez buluşacak olan koro, yaptığı uluslararası konserlerle de adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar, pek çok seçkin konserde yer alan Nemeth Quartet korosunda; kemanda Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, viyolada Pınar Basalak, viyolonselde ise Mutlu Varlık Kocaili performans sergileyecek. Nemeth Quartet, Ludwig van Beethoven'ın etkileyici eserleri yanında Oğuzhan Balcı'ya ait eseri de seslendirecek. Besteciliği ile de öne çıkan müzik insanlarından Oğuzhan Balcı, konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri
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