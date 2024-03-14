KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri

Konserde, Türkiye'nin en uzun soluklu oda müziği gruplarından biri olan yaylı çalgılar dörtlüsü "Nemeth Quartet" oda müziği korosu sahne alacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk kez buluşacak olan koro, yaptığı uluslararası konserlerle de adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar, pek çok seçkin konserde yer alan Nemeth Quartet korosunda; kemanda Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, viyolada Pınar Basalak, viyolonselde ise Mutlu Varlık Kocaili performans sergileyecek. Nemeth Quartet, Ludwig van Beethoven'ın etkileyici eserleri yanında Oğuzhan Balcı'ya ait eseri de seslendirecek. Besteciliği ile de öne çıkan müzik insanlarından Oğuzhan Balcı, konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.