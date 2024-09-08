Tarihi Ayanis’te heyecanlandıran keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ile bir bronz miğferin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Ersoy, paylaştığı mesajda, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve sürelerini 12 aya çıkardıkları kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirtti. Ersoy, şunları kaydetti: "Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu."