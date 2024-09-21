Geçmişin izleri geleceğe taşındı

Kırklareli'nde, "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı. Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tarihi binada "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı. Sergide, müzik aletleri üzerine işlenen Trak medeniyetine ait figürlerle seramik objeler bulunuyor. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğ Oruçlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2024 yıllarında hazırlanan müzik aletlerine işlenen figürler ve bazı objelerin sergilendiğini kaydetti. Trakların, Milattan Önce (MÖ) 1200'lü yıllarda yaşamış büyük bir medeniyet olduğunu ifade eden Oruçlu, her medeniyetin kendine has özelliklerinin bulunduğunu belirtti. Trak medeniyetine mensup insanların izlerini geleceğe aktardıklarını dile getiren Oruçlu, "Traklarla ilgili Yunan döneminde yapılmış seramikleri, günümüz versiyonuyla yorumlayarak yeniden aktarmaya çalıştık" dedi.