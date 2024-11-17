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Giriş Tarihi: 17.11.2024

Van’da büyüleyici etkinlik

Van’da büyüleyici etkinlik
Devlet Sanatçısı unvanını taşıyan dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Van'ın kültürel mirasına katkı sunan Tariria Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Van Edremit'te bulunan merkezde gerçekleşen konsere Van Valisi Ozan Balcı ve sanatseverler katıldı. Konserde Onay'ın çaldığı eserler, Vanlı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. Onay, "Tariria'nın büyülü atmosferinde, doğanın ve müziğin birleştiği bu eşsiz akşamda Vanlı müzikseverlerle kalplerimiz aynı ritimde attı" diyerek duygularını paylaştı.
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Van’da büyüleyici etkinlik
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