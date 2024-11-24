Şefika Kutluer ve Dede Korkut Orkestrası buluştu: Festivalin açılış konseri Karabağ zaferine ithaf edildi

Festivali hem düzenleyen hem de konserlerin solisti olan dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, 15 yıldır devam eden ve sanatseverlerin ilgi ile izlediği Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde birçok ülkeden sanatçıları, orkestraları ve şefleri Türkiye'ye getiriyor. 15 yıldır kesintisiz olarak devam eden festivalin açılışı ise Kültürlerarası Ağ Derneği'nin himayelerinde CSO Ada Ankara'da yapıldı.

Açılışını Bakü'den gelen Azerbaycan'ın dünya çapında ünlü şefi Yalçın Adıgüzel yönetimindeki Dede Korkut Oda Orkestrası eşliğinde Şefika Kutluer'in yaptığı konser, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ithaf edildi. 2010 yılında Ankara'da başlayan ve sonraki yıllarda Anadolu'nun farklı kentlerine açılan Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde bugüne kadar Almanya, Yunanistan, Çin, Meksika, Avusturya, Portekiz ve İsviçre'nin de dahil olduğu onlarca ülkeden renkli performanslar, sergiler ve sunumlar yer aldı. Dev organizasyon, etkinlik sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Ace of MICE Awards 2020'de de "En İyi Festival" kategorisinde 1. seçilmişti.

ŞEFİKA KUTLUER HAKKINDA

5 kıtada ve sayısız ülkede konserler vererek Türkiye'yi temsil eden Kutluer, UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' olarak dünya çocukları için faaliyetler yürütüyor. Uzun yıllardır yardım konserleri düzenleyen ünlü sanatçı, bugüne kadar sayısız uluslararası ödüle layık görüldü.

Viyana'da düzenlenen Uluslararası Flüt Yarışması'nda dünya birincisi olan Kutluer, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü ilk alan sanatçı. New York Times eleştirmenlerinin yazdığı başlık ile "Sihirli Flüt" olarak tanınan ünlü virtüöze, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Şefika Kutluer, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı flüt solisti olarak da görev yapıyor.