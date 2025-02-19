Üç dilde opera

Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini İstanbul'da verdi. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası'nı 4 bine yakın sanatsever izledi. İtalyan şef Alvise Casellati'nin yönetiminde dünyanın en seçkin klasik opera eserlerinden geniş bir repertuvarın sahneye taşındığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konseri, iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi. İki saatlik konserin ilk bölümü La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Tosca gibi klasik opera aryalarından oluşurken, ikinci bölümde ise Ai Giochi Addio, Besame Mucho, Aranjuez gibi popüler parçalar yer aldı. Konserin son bölümündeyse Arnavutluk, İtalya ve Türkiye'yi temsil eden operanın üç yıldız ismi, kendi ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla sürpriz performanslara imza attı.