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Giriş Tarihi: 5.3.2025 15:16 Son Güncelleme: 5.3.2025 15:16

Herbiri Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Her Biri Doğru Yazılışı Birleşik Mi Ayrı Mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘her biri’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde her biri kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, TDK’ye göre her biri nasıl yazılır?

Herbiri Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Her Biri Doğru Yazılışı Birleşik Mi Ayrı Mı?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'Her biri nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

HER BİRİ NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'her biri' ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Şu dünyada her birimiz alnımızın teriyle ekmeğimizi çıkarmak zorundayız.

Bu sınıftaki her birinizi çok seviyorum.

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Herbiri Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Her Biri Doğru Yazılışı Birleşik Mi Ayrı Mı?
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