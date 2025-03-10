Ölümsüz şairlerin mezarları gün yüzüne çıkartılıyor

İstanbul'da bir grup araştırmacı, Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarının kayıp mezarlarını araştırıyor. İstanbul'un eski mezarlıklarında özenle bakımı yapılan ve anıtsal nitelikteki kabirlerin yanı sıra mezar taşları devrilmiş, isimsiz, harabe halde olanlar da bulunuyor. Son dönemde kayıtlar tutulmuş olsa da kabristanlıklardaki, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin de arasında bulunduğu birçok mezar kaybolmuş ya da tahrip olmuş durumda. Ahmet Haşim ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın kabirleri geçen yıllarda bir grup araştırmacı tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Ziya Osman Saba ve Osman Cemal Kaygılı'nın mezarları ise bulunamadı.