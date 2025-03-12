Yıldönümü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yıl Dönümü Doğru Yazılışı Birleşik Mi Ayrı Mı?

Günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerden bir tanesi de yıldönümü kelimesidir. Bu kelimenin telaffuzunda bir sorun yaşanmazken, yazılışında çok sık hatalar ortaya çıkabilmektedir. TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesi de yıldönümü kelimesinin nasıl yazılacağıdır. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'Yıl dönümü / yıldönümü nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Genellikle birleşik kelimelerin yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimelerden birisi 'yıl dönümü'dür. İşte, yıldönümü sözcüğünün doğru yazımı ve cümle için doğru, yanlış kullanılmış örnekler:

YIL DÖNÜMÜ NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre yıl dönümü ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Evlilik yıl dönümünde ne yapmayı planlıyorsun? DOĞRU

Yarın kuruluşumuzun 7. yıldönümünü kutlayacağız. YANLIŞ

Fenerbahçe veya Galatasaray kuruluşlarının 100. yıldönümünde şampiyon oldular. DOĞRU

TDK NEDİR? TÜRK DİL KURUMU TARİHÇESİ

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sâhir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. Kurulan cemiyet bu amacını Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve tamim ederek gerçekleştirecektir. Bu amaca ulaşmak için de şu yol takip edilecektir: 1. Toplanıp ilmî müzakerelerde bulunmak; 2. Türk dilini kendi meşelerine, tekâmülüne ve ihtiyaçlarına göre tespit ve tedvin etmek; 3. Türk dilini tetkike yarayacak vesaik ve malzemeyi elde etmek, eski kitaplardan ve memleketin her mıntıkasındaki halk dilinden derlemeler yapmak ve yaptırmak; 4. Cemiyet mesaisinin semerelerini her türlü yollarda neşre çalışmak.