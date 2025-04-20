Tarihi mozaik 112 bin kişiyi ağırladı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 3 ayında 112 bin ziyaretçiyi ağırladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzede, "Çingene Kızı", "Mars Heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzede turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.