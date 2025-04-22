Türkiye Yüzyılı’nın ilk orkestrası

TC Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestra ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek. 2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu. 8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayırıp, orkestra içinde de enstrüman bazında oluşturulan Keman, Bağlama, Ud, Klarnet, Kemençe, Kanun, Ney, Ritim, Yan Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas sınıfları ile 2024 Kasım ayında eğitimlerine başladı.