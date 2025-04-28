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Giriş Tarihi: 28.4.2025 14:30

GAİN’in çok sevilen, çok izlenen dizisi “Mahsun J”nin ikinci sezonu GAİN izleyicisiyle buluştu

Başrolünü Mahsun Karaca’nın üstlendiği fenomen dizi “Mahsun J”, ikinci sezonuyla GAİN izleyicisiyle buluştu! İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan, sosyal medyada gündemden düşmeyen BKM Mutfak yapımı dizi, 13 bölümden oluşan yeni sezonuyla çok daha iddialı!

GAİN’in çok sevilen, çok izlenen dizisi Mahsun Jnin ikinci sezonu GAİN izleyicisiyle buluştu

GAİN'in 2024'e damga vuran, dillerden düşmeyen dizisi "Mahsun J"nin merakla beklenen ikinci sezonu izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada "Röportaj Adam" adıyla tanınan ve videolarıyla milyonlara ulaşan Mahsun Karaca'ya başrolde yine Eda Akalın eşlik ediyor.

Dizinin yeni sezonu, sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek! Yeni sezonda Mahsun'un yeraltı dünyasında sürüklenen yaşamı, jigololuktan define arayışlarına, film yönetmenliği yapmaktan fetiş partilerine uzanan olaylarla dolu bir çılgınlık sarmalına dönüşüyor. Her bölümde başka bir skandalın içine düşen Mahsun; eski sevgililer, mafyatik figürler, dolandırıcılar ve sıradışı müşterilerle yüzleşirken bir yandan da varoluşunu sorguluyor. Mahsun'un hayatının giderek daha kaotik bir hale gelmesiyle birlikte, dizi kara mizah dozunu da artırıyor. Kısacası, "Mahsun J" ikinci sezonda da hem güldürmeyi hem de şaşırtmayı garanti ediyor.

Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip "Mahsun J"nin yönetmen koltuğunda ilk sezonda olduğu gibi yine Ömer Sinir oturuyor. BKM Mutfak yapımı dizinin senaryosunda ise Öğünç Ersöz imzası var.

13 bölümden oluşan yeni sezon, absürt mizahı ve cesur hikâye anlatımıyla yine çok konuşulacak!

"Mahsun J" şimdi ve sadece GAİN'de…

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GAİN’in çok sevilen, çok izlenen dizisi “Mahsun J”nin ikinci sezonu GAİN izleyicisiyle buluştu
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