Türk sinemasına büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında Türk sinemasına yaptığı desteklerle rekor kırıldığı belirtti. 2024 yılında 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin lira destek sağlanmıştı. 2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira destek verilmişken, bu yıl ilk kez 2'nci dönem destekleri de açıklanarak toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin liralık rekor bir kaynak aktarıldı. Sinema Destekleme Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda, 2025 yılının 2'nci döneminde; 7 senaryo ve diyalog yazım projesine toplam 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine toplam 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım projesine toplam 1 milyon 300 bin lira, 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine toplam 950 bin lira olmak üzere toplam 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek sağlandı. 2025 yılındaki toplam desteğin 217 milyon lirayı aştığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılında sinema sektörüne sağladığı toplam destek ise 217 milyon 24 bin liraya ulaştı. Uzun metrajlı sinema film yapım desteklerine ilişkin 2025 yılının 2'nci dönem destekleri ise eylül ayının sonunda açıklanacak.