Kalyon Kültür, İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin Sanat Rotaları Arasında Yerini Aldı

İstanbullu sanatseverler, festival kapsamında Kalyon Kültür'de halihazırda devam eden 'Gündelik Mucizeler' sergisini ziyaret etme fırsatı bulurken; festival için özenle hazırlanan etkinliklere de katılabilecek. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen sanat atölyeleri ve konserlerle ziyaretçiler 7'den 70'e eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Gündelik Mucizeler sergisinin yanı sıra 27 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

KALYON KÜLTÜR İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ PROGRAMI

• Vücudumuzun Oranları – Arkki Türkiye (Çocuk Atölyesi)

Tarih / Saat: 27 Eylül Cumartesi, 13.00

• Ne Hissediyorum? (Duyguları Tanıma ve İfade Etme)

Tarih / Saat: 28 Eylül Pazar, 13.00

Eğitmen: Merve Büşra Başali (Çocuk Atölyesi)

• Makamların Yolculuğu Konser Dizisi

Tarih / Saat: 30 Eylül Salı, 18.00

Sanat Yönetmeni: Doç. Neşe Yeşim Altınel

Solist: İrem Şamlı Seymenoğlu

• Kağıt Yapımı ve Tasarımı

Tarih / Saat: 1 Ekim Çarşamba, 13.00

Eğitmen: Gonca Göde (Yetişkin atölyesi)

• Aylin Şengün Taşçı'yla 'Şiirin Makamında: Yahya Kemal Beyatlı' (Yetişkin dinletisi)

Tarih / Saat: 2 Ekim Perşembe, 18.00

• Heykel Atölyesi

Tarih / Saat: 3 Ekim Cuma, 17.30

Eğitmen: Tolga Turan (Yetişkinler için)

• Cepheyi Keşfediyorum - Arkki Türkiye (Çocuk Atölyesi)

Tarih / Saat: 4 Ekim Cumartesi, 13.00

• Ressamları Tanıyorum (Eren Eyüboğlu)

Tarih / Saat:5 Ekim Pazar, 13.00

Eğitmen: Hasan Çıkmış (Çocuklar için)

Gündelik Mucizeler Sergisi Hakkında:

Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı'nın toplam 29 eserinden oluşan Gündelik Mucizeler karma sergisi ise sanatla gündelik hayat arasında sezgisel ve duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor. Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor. 25 Haziran'da sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi; 17 Ekim tarihine kadar devam edecek.