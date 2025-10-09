Geleceğin Oyun Kurucuları Sahada: Hayat Yeniden Çocukları, Maç Öncesi Seremoniyle Tüm Dünya Yetimlerine Umut Oldu

Vakıf, özellikle depremzede ve yetim çocukların hayatlarına dokunmayı, onların özgüvenli, topluma duyarlı ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlayan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, 5 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Kipaş İstiklal Spor – Darüşşafaka Lassa Basketbol Kulübü maçı öncesinde Hayat Yeniden Vakfı çocukları sahada anlamlı bir seremoni gerçekleştirdi.

Etkinlikte çocuklar, Filistin'deki yetim çocuklar da dahil olmak üzere tüm dünya yetimlerine umut mesajı verdi. Seremoni, çocukların takım kaptanlarına çiçek takdimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle büyük bir ilgiyle izlendi.

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayat Yeniden Vakfı olarak depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımıza sanatla, sporla ve bilimle destek olmaya çalışıyor, gelecek kariyerlerinin inşasına katkı sunuyoruz. Bu anlamda 1800'lü yıllardan bu yana Türkiye'deki çocuklara aynı misyonla hizmet eden Darüşşafaka'yı takdirle takip ediyoruz. Bu buluşma bizim için çok anlamlıydı. Davetleri için her iki takıma teşekkür ediyoruz."

Karşılaşma öncesinde gerçekleşen bu özel seremoni, sporda dayanışma, umut ve kardeşlik mesajlarının güçlü bir şekilde vurgulandığı anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.