Emine Örnekli miniklerden Dünya Su Günü etkinliği

Çevre sorunlarına duyarlı ve 8 yeşil bayrak sahibi olan Emine Örnek Koleji'nin Bademli Anasınıfı öğrencileri, Dünya Su Günü
'nde farklı bir etikinliğe imza attı. Çevreci minik öğrenciler, su figürlerinden oluşan bir dizi etkinliğin yanı sıra suyun çığlığını duyurabilmek amacıyla Mihraplı Parkı'nda yürüyüş yaptı. Mihraplı Deresi kenarında suyun önemi konulu bilgilendirici konuşmalardan sonra öğrenciler dinlendirici su sesi ile huzurlu anlar yaşadı. Ellerindeki su damacanalarını davul gibi kullanan minikler, bando gösterisi ile suyun değeri ile ilgili farkındalık yarattı.