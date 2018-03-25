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Emine Örnekli miniklerden etkinliği

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Emine Örnekli miniklerden Dünya Su Günü etkinliği
Çevre sorunlarına duyarlı ve 8 yeşil bayrak sahibi olan Emine Örnek Koleji'nin Bademli Anasınıfı öğrencileri, 'nde farklı bir etikinliğe imza attı. Çevreci minik öğrenciler, su figürlerinden oluşan bir dizi etkinliğin yanı sıra suyun çığlığını duyurabilmek amacıyla Mihraplı Parkı'nda yürüyüş yaptı. Mihraplı Deresi kenarında suyun önemi konulu bilgilendirici konuşmalardan sonra öğrenciler dinlendirici su sesi ile huzurlu anlar yaşadı. Ellerindeki su damacanalarını davul gibi kullanan minikler, bando gösterisi ile suyun değeri ile ilgili farkındalık yarattı.
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Emine Örnekli miniklerden Dünya Su Günü etkinliği
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