Polis olmak isteyenler dikkat!

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) lere girişte daha önce " 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak" şartı aranıyordu. Yapılan düzenleme ile POMEM'lere girişte aranılacak 30 yaşından gün almamış olmak şartı artık 31 Aralık itibari ile değil 1 ocak itibarıyla aranılacak Diğer değişiklik ise sınav komisyonlarının oluşturulmasında yapıldı.

Daha önce "Mülakat sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşmakta iken yapılan değişiklikle mülakat komisyonu "İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşabilecek. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilebilecek . İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilecek"

Değişiklik metni!

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (2019)

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "31 Aralık" ibaresi "1 Ocak" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "İçişleri Bakanı" olarak ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir."

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.