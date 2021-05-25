Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; "Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği" uyarınca yapılacaktır." denildi.

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