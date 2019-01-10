Stajyerleri ilgilendiren gelişme! Stajyer maaşlarına zam!

Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Bunların bazıları zorunlu staj kapsamında değerlendirilirken bazıları da mesleğe başlamadan önce öğrenmek maksadıyla şirketlerin bünyesinde çalışıyor. Staj yapmak özellikle üniversite son sınıflarda mesleğe girmeden önce çok önemli bir deneyimi de beraberinde getiriyor.

Staj bazı okullarda zorunlu olurken bazı firmalar içinde stajyer çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Yani mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ile daha fazla sayıda çalışanı bulunan işletmelerde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim ya da mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırılması gerekiyor.

Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.

