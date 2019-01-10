Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Stajyerleri ilgilendiren gelişme! Stajyer maaşlarına zam!

Stajyerleri ilgilendiren gelişme! maaşlarına !

Stajyerlerin alıp almayacakları çok tartışılıyor. Resmi staj yapan öğrencilerin maaş alma hakları var. Ayrıca bu maaşın bir kısmını devlet ödüyor. Bu yıl ücreti 548 lira 763 kuruşa çıkartıldı

Giriş Tarihi: 10.1.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 17:30
Stajyerleri ilgilendiren gelişme! Stajyer maaşlarına zam!

Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Bunların bazıları zorunlu staj kapsamında değerlendirilirken bazıları da mesleğe başlamadan önce öğrenmek maksadıyla şirketlerin bünyesinde çalışıyor. Staj yapmak özellikle üniversite son sınıflarda mesleğe girmeden önce çok önemli bir deneyimi de beraberinde getiriyor.
Staj bazı okullarda zorunlu olurken bazı firmalar içinde çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Yani mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ile daha fazla sayıda çalışanı bulunan işletmelerde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim ya da mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırılması gerekiyor.
Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Stajyerleri ilgilendiren gelişme! Stajyer maaşlarına zam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN