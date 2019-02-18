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Devletten işsize 8 büyük destek!

İşsize büyük destek! , işsizlere destek olmaya devam ediyor. Hükümet çalışanlar kadar işsizleri de düşünüyor. maaşını almak kolaylaştırılıp miktar 2 bin 10 liraya kadar çıkartılırken yeni iş imkânları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor. Peki bu ödemeler nasıl oluyor? Şartları neler? Danışmanlık hizmeti nasıl veriliyor? Bu soruların cevaplarını Sabah Gazetesi Yazarı canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 14:07
Devletten işsize 8 büyük destek!

Devletten işsizlere 8 büyük destek! Peki bu desteklerden yararlanma şartları neledir? Sabah Gazetesi Yazarı tüm detayları yazdı. Tüm detaylar haberimizin içinde...

Hükümet, işsizlikle mücadelede başarılar elde ederken istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamayı da hayata sokuyor. Yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primler ödenirken işverenlere de asgari ücret desteği başlatıldı. İşsizler için de çok önemli destekler devreye alınarak onların bir an önce istihdama katılımları sağlanıyor. Yeni iş bulana kadar geçen sürede hem hayatlarını devam ettirmeleri kolaylaştırılıyor, hem de yeni bir meslek edinmeleri sağlanıyor. İşte işsizlere sağlanan 8 ayrı destek...

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Devletten işsize 8 büyük destek!
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