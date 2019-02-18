Devletten işsize 8 büyük destek!

Devletten işsizlere 8 büyük destek! Peki bu desteklerden yararlanma şartları neledir? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem tüm detayları yazdı. Tüm detaylar haberimizin içinde...

Hükümet, işsizlikle mücadelede başarılar elde ederken istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamayı da hayata sokuyor. Yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primler ödenirken işverenlere de asgari ücret desteği başlatıldı. İşsizler için de çok önemli destekler devreye alınarak onların bir an önce istihdama katılımları sağlanıyor. Yeni iş bulana kadar geçen sürede hem hayatlarını devam ettirmeleri kolaylaştırılıyor, hem de yeni bir meslek edinmeleri sağlanıyor. İşte işsizlere sağlanan 8 ayrı destek...