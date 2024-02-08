Belediyelerde sözleşmeli olarak kısmi zamanlı olarak çalışan avukata ücret nasıl ödenmeli?

SORU: Belediyelerde sözleşmeli pozisyonda avukat ünvanında kısmi zamanlı olarak çalışan personele verilecek ücret nasıl belirlenmeli? Ücretler nasıl belirleniyor?



CEVAP: Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, "Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 31.8.2023 tarihli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması" başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "1/7/2024- 31/12/2024 döneminde geçerli olmak üzere; a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,644893), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (10,093796), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,204517) olarak uygulanır. ... c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 31.466,12 TL'ye yükseltilmiştir. ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %10 oranında artırılmıştır. d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %10 oranında artırılmıştır. e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %10 oranında artırılmıştır." hükmü bulunmaktadır.



Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü)'nın 5.1.2024 tarihli ve 2774928 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgesinde, "3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 31/8/2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2024 - 30/6/2024 döneminde geçerli olmak üzere; ... Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2024 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 1- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir. 2-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilmiştir. Buna göre; a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2024 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2024 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir. ..." hükmü yer almakta olup bahse konu (1) sayılı cetvelde 1.1.2024-30.6.2024 döneminde uygulanmak üzere kısmi zamanlı olarak çalışan ya da çalıştırılacak olan avukat ünvanlı personelin ücreti de belirlenmiştir.



Bu itibarla kısmi zamanlı olarak istihdam edilen avukat ünvanlı personele mezkûr Genelgenin (1) sayılı cetvelinde yer verilen ücret tavanını geçmemek şartıyla belediye meclisi tarafından öngörülen sözleşme ücretinin verileceği değerlendirilmektedir.